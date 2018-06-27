Бывший футболист сборной Сербии Видич ожидал большего от команды на ЧМ-2018

Сборная Сербии с одной победой и двумя поражениями заняла третье место в группе Е и не смогла выйти в плей-офф турнира

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. От сборной Сербии по футболу следовало ожидать большего на чемпионате мира в России. Такое мнение журналистам высказал бывший защитник команды, бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич.

В среду сербы проиграли бразильцам со счетом 0:2. Сборная Сербии с одной победой и двумя поражениями заняла третье место в группе Е. В плей-офф турнира вышли команды Бразилии и Швейцарии.

"Не забывайте, что мы играли против бразильцев. Мы надеялись выиграть, у нас было несколько моментов, но получилось так, как получилось. У меня сейчас смешанные чувства: с одной стороны, мы участвовали в больших матчах, а с другой, мы ожидали большего на турнире", - рассказал Видич.