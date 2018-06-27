Главный тренер сборной Сербии поблагодарил своих футболистов за игру на ЧМ

Матч группы Е между бразильцами и сербами прошел в среду в Москве, подопечные Крстаича проиграли со счетом 0:2

Матч группы Е между бразильцами и сербами прошел в среду в Москве, подопечные Крстаича проиграли со счетом 0:2. Сербы набрали на турнире три очка и не вышли в плей-офф.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич выразил благодарность футболистам национальной команды за игру на чемпионате мира в России. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча третьего тура группового этапа турнира против сборной Бразилии.

"Хотел бы поздравить соперника с заслуженной победой, а также поблагодарить моих игроков за то, что они сделали, за напряженную борьбу, за жертву, которую они принесли на этом турнире, - сказал Крстаич. - Я думаю, что игроки отдали все для того, чтобы победить, мы приехали сюда, чтобы показать, на что способны, поэтому мы можем быть удовлетворены тем, как наши игроки отнеслись к делу. Большинство моих футболистов сыграли по 50 матчей в клубном сезоне, так что я удовлетворен, мои ребята полностью выложились, хотя где-то можно было сыграть лучше".

Также Крстаич отметил, что сербы не смогли победить бразильцев, несмотря на выполнение плана на игру. "Бразильцы контролировали мяч, мы так и рассчитывали, чтобы уходить в контратаки, - сказал специалист. - Мы неплохо делали это в первом тайме, но нам забили гол, мы пытались переигрывать их, играли высокими передачами, но очень тяжело выигрывать такие матчи против таких команд".

Сербский тренер считает сборную Бразилии одним из фаворитов в борьбе за победу на турнире. "Даже до чемпионата мира бразильцы были одними из фаворитов, сборные Германии и Аргентины тоже были в этом числе, но вы видите, что с ними происходит, это футбол [сборная Германии не смогла выйти в плей-офф, аргентинцы пробились в 1/8 финала со второго места в группе D], - сказал Крстаич. - Сейчас бразильцы, безусловно, также являются одними из основных кандидатов на победу в турнире".

Чемпионат мира завершится 15 июля.