Джемайли: cборная Швейцарии заслужила поздравления за выход в 1/8 финала ЧМ

Полузащитник считает, что его сборная может стать "командой-сюрпризом" чемпионата

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по футболу заслужила поздравления за выход в 1/8 финала чемпионата мира. Такое мнение выразил журналистам полузащитник сборной Швейцарии Блерим Джемайли, который был признан лучшим игроком встречи.

Сборная Швейцарии со второго места в группе вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет со шведами

Матч третьего тура группового этапа между швейцарцами и костариканцами прошел в Нижнем Новгороде и завершился вничью со счетом 2:2.

"Не думали, что нас ждет легкий матч, костариканцы хорошо играли, хотел бы их поздравить. Но и мы заслужили поздравления, потому что вышли из группы. Вратарь хорошо сыграл, он спас нас от 2-3 опасных ситуаций", - сказал футболист.

Джемайли считает, что его сборная может стать "командой-сюрпризом" чемпионата. "У нас очень хорошая сборная, играем пока без поражений. Мы можем играть и еще лучше", - добавил он.

Сборная Швейцарии вышла в плей-офф со второго места в группе E. В 1/8 финала швейцарцы сыграют со шведами 3 июля в Санкт-Петербурге.