Прядкин: футбол сборной Германии на ЧМ-2018 выглядел непонятным

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Игра сборной Германии по футболу на нынешнем чемпионате мира выглядела непонятной. Такое мнение журналистам высказал вице-президент Российского футбольного союза, президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.
В среду действующие чемпионы мира уступили команде Южной Кореи со счетом 0:2 и не вышли из группы.
"Никто этого не ожидал, и, думаю, для немцев это трагедия. Они выиграли Кубок конфедераций неосновным составом, у них этих составов несколько, но их игра осталась непонятной. Всего два забитых мяча, последнее место в группе - не впечатляет", - сказал Прядкин.
Футболисты сборной Бразилии в заключительном матче группового этапа обыграли в Москве на стадионе "Спартак" команду Сербии (2:0). "По первым двум играм я был от них не в восторге, но сегодня они сыграли хорошо. Сербы хорошо оборонялись, но впереди у них не было креатива, ничего не создали. Был короткий пас, но никакой реализации, поэтому бразильцы победили заслуженно", - отметил он.
Из группы Е в 1/8 финала вышли бразильцы и сборная Швейцарии, которая сыграла вничью в параллельном матче с командой Коста-Рики (2:2).