Прядкин: футбол сборной Германии на ЧМ-2018 выглядел непонятным

В среду действующие чемпионы мира уступили команде Южной Кореи со счетом 0:2 и не вышли из группы

В среду действующие чемпионы мира уступили команде Южной Кореи со счетом 0:2 и не вышли из группы.

Действующий чемпион мира по футболу не смог выйти из группы третий раз подряд

"Никто этого не ожидал, и, думаю, для немцев это трагедия. Они выиграли Кубок конфедераций неосновным составом, у них этих составов несколько, но их игра осталась непонятной. Всего два забитых мяча, последнее место в группе - не впечатляет", - сказал Прядкин.

Футболисты сборной Бразилии в заключительном матче группового этапа обыграли в Москве на стадионе "Спартак" команду Сербии (2:0). "По первым двум играм я был от них не в восторге, но сегодня они сыграли хорошо. Сербы хорошо оборонялись, но впереди у них не было креатива, ничего не создали. Был короткий пас, но никакой реализации, поэтому бразильцы победили заслуженно", - отметил он.

Из группы Е в 1/8 финала вышли бразильцы и сборная Швейцарии, которая сыграла вничью в параллельном матче с командой Коста-Рики (2:2).