Прядкин считает, что россияне в матче ЧМ-2018 против испанцев сыграют с акцентом на атаку

Сборные России и Испании сыграют в Москве в "Лужниках" 1 июля, начало - 17:00 мск

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сборная России наверняка в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании будет играть с акцентом на атаку. Такое мнение журналистам высказал вице-президент Российского футбольного союза, президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

Сборные России и Испании сыграют в Москве в "Лужниках" 1 июля, начало - 17:00 мск.

"В сборной хорошее настроение, никакой паники. Не думаю, что мы сыграем более оборонительно, думаю, будем играть, как в первых двух матчах", - сказал Прядкин.

Россияне обыграли на турнире команды Саудовской Аравии (5:0), Египта (3:1) и уступили уругвайцам (0:3).