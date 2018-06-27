Хуммельс: последнюю убедительную игру сборная Германии по футболу провела осенью 2017-го

Немцы заняли четвертое место в группе F и не смогли выйти в плей-офф

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Германии впервые в истории оставшаяся за бортом чемпионата мира по футболу, последний раз убедительно играла осенью 2017 года. Такое мнение журналистам высказал защитник немецкой команды Матс Хуммельс.

В среду в Казани сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, уступила команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа ЧМ со счетом 0:2. Немцы заняли четвертое место в группе F и не смогли выйти в плей-офф.

"Сложно сейчас подобрать слова, мы верили до самого конца, мы верили в успех до конца, создали множество возможностей. В том числе я, должен был забивать. Команды, от которых меньшего ждали, сыграли очень хорошо, в том числе я говорю и о сборной Мексики. Мы же в последний раз убедительно выглядели только осенью 2017 года, что было уже достаточно давно", - отметил он.

Игрок добавил, что начиная с 65-й минуты команда начала действовать очень суетливо, что было связано с изменением результата в параллельном матче, где шведы вышли вперед в игре с мексиканцами. "Структурно наша игра перестала выглядеть цельно. Когда я не использовал шанс для того, чтобы забить, мы обсуждали, что нужно продолжать наращивать темп игры, а так сейчас мы вынуждены думать совсем о другом", - пояснил он.

Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.