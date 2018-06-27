Паулиньо признан лучшим игроком матча ЧМ Сербия - Бразилия

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Бразилии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо признан лучшим игроком матча чемпионата мира с командой Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Бразилии. Паулиньо забил гол, который стал для него первым на турнире. Второй мяч бразильцев забил Тиаго Силва.

Сборная Бразилии вышла в плей-офф с первого места в группе E. В 1/8 финала бразильцы сыграют с командой Мексики, матч пройдет 2 июля в Самаре.