Сборная Швейцарии со второго места в группе вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет со шведами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по футболу сыграла вничью с командой Коста-Рики со счетом 2:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
В составе сборной Швейцарии забитыми мячами отметились Блерим Джемайли (31-я минута) и Йосип Дрмич (85). У костариканцев отличился Кендалл Уостон (56), еще один мяч был записан как автогол вратаря сборной Швейцарии Янна Зоммера, от которого мяч отскочил в ворота после удара Брайана Руиса с пенальти. Зоммер стал третьим вратарем в истории чемпионатов мира после испанца Андони Субисарреты (1998) и Ноэля Вальядареса (2014) из Гондураса, забившим мяч в свои ворота.
Сборная Коста-Рики до матча со швейцарцами была единственной, кто не забивал на этом чемпионате мира. Таким образом, все 32 команды смогли отличиться на турнире в России.
В турнирной таблице группы E сборная Швейцарии заняла второе место, набрав пять очков, и вышла в плей-офф. В 1/8 финала швейцарцы встретятся с командой Швеции, которая стала победителем группы F. Матч пройдет 3 июля в Санкт-Петербурге, начало в 17:00 мск. Первой в группе E с семью очками финишировала сборная Бразилии, которая в первом раунде плей-офф 2 июля в Самаре сыграет с мексиканцами.
Сборные Швейцарии и Коста-Рики провели третью очную встречу. В двух предыдущих матчах команды обменялись победами.
Швейцарцы на чемпионатах мира ни разу не проигрывали командам из Северной Америки. В пяти матчах сборная Швейцарии одержала две победы, еще три игры завершились вничью.