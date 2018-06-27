Сборная Швейцарии со второго места в группе вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет со шведами

В турнирной таблице группы E сборная Швейцарии заняла второе место, набрав пять очков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по футболу сыграла вничью с командой Коста-Рики со счетом 2:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В составе сборной Швейцарии забитыми мячами отметились Блерим Джемайли (31-я минута) и Йосип Дрмич (85). У костариканцев отличился Кендалл Уостон (56), еще один мяч был записан как автогол вратаря сборной Швейцарии Янна Зоммера, от которого мяч отскочил в ворота после удара Брайана Руиса с пенальти. Зоммер стал третьим вратарем в истории чемпионатов мира после испанца Андони Субисарреты (1998) и Ноэля Вальядареса (2014) из Гондураса, забившим мяч в свои ворота.

Сборная Коста-Рики до матча со швейцарцами была единственной, кто не забивал на этом чемпионате мира. Таким образом, все 32 команды смогли отличиться на турнире в России.