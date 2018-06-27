Сборная Бразилии вышла 1/8 финала ЧМ с первого места и сыграет с мексиканцами

В матче заключительного тура группового этапа бразильцы победили команду Сербии со счетом 2:0

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу с первого места в группе E. В матче заключительного тура группового этапа бразильцы победили команду Сербии со счетом 2:0.

На 36-й минуте гол забил Паулиньо, на 68-й - Тиаго Силва.

В новейшей истории Сербии команды встречались во второй раз, бразильцы одержали вторую победу. С учетом матчей сборной Югославии команды играли в 12-й раз и сербы в 10-й раз потерпели поражение при двух победах.

Сборная Бразилии набрала семь очков и стала победительницей группы.

В 1/8 финала бразильцы сыграют с командой Мексики, матч пройдет 2 июля в Самаре. Команда Швейцарии в первом раунде плей-офф сыграет со шведами 3 июля в Санкт-Петербурге.