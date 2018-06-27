Лаюн: сборная Мексики должна выжать максимум из команды в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Швеции одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики имела все шансы выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу, где должна выжать максимум. Такое мнение высказал журналистам защитник сборной Мигель Лаюн после матча с командой Швеции на стадионе "Екатеринбург-Арена".

"Я знал, что мы пройдем, в любом случае мы первые две игры сыграли отлично, были лидерами в нашей группе - у нас были все возможности. Наша работа сделана, и это позволяет нам продолжить. Очень важно продолжать игру, у нас 23 футболиста - нужно выжать максимум из той команды, которая у нас есть", - сказал Лаюн.

Сборная Швеции одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, который прошел на стадионе "Екатеринбург- Арена". В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в плей-офф чемпионата мира.