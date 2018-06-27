Нойер: сборная Германии показала на ЧМ-2018 слабую готовность

В среду в Казани сборная Южной Кореи обыграла действующих чемпионов мира немцев со счетом 2:0

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Германии, не сумевшая выйти в плей-офф на чемпионате мира по футболу, показала свою недостаточную готовность. Немецкая команда была непохожа на саму себя, сказал журналистам голкипер сборной Германии Мануэль Нойер.

В среду в Казани сборная Южной Кореи обыграла действующих чемпионов мира немцев со счетом 2:0. Команды Германии и Южной Кореи не смогли выйти в плей-офф, в следующую стадию из группы F пробились команды Швеции и Мексики.

"Не было достаточной готовности и воли показать, что мы хотим чего-то добиться на чемпионате мира. Сегодня на поле невозможно было узнать немецкую команду. Мы были слишком медлительными", - сказал Нойер.

Он отметил, что во всех трех играх соперники стремились использовать ошибки сборной Германии, и командам Мексики и Южной Кореи это удалось. По его словам, горько быть частью команды, которая впервые в истории не сумела выйти из группы на ЧМ.

Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.