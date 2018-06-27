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27 июня, 22:38
Сборная Германии по футболу в России не смогла снять проклятие действующих чемпионов мира
Мануэль Нойер
© Егор Алеев/ТАСС
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Встреча между сборными Южной Кореи и Германии завершилась со счетом 2:0 в пользу азиатской команды

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу сенсационно осталась за бортом участников 1/8 финала чемпионат мира в России. В заключительном матче группового этапа она неожиданно уступила команде Южной Кореи, заняла последнее место в квартете и повторила судьбу действующих победителей двух предыдущих чемпионатов мира.

Встреча между сборными Южной Кореи и Германии, которая прошла в среду на "Казань-Арене", завершилась со счетом 2:0 в пользу азиатской команды. В параллельной игре группы F шведы со счетом 3:0 разгромили мексиканцев, которые, даже несмотря на две победы на старте турнира, все еще рисковали не попасть в плей-офф.

Занять третье место и завершить выступление на турнире мексиканцы могли, если бы сборная Германии в концовке встречи вместо того, чтобы пропустить два мяча, забила хотя бы один. У немецкой команды до пропущенного гола было несколько неплохих возможностей выйти в игре вперед, однако точности в завершающих стадиях атак им не хватало. Плюс во втором тайме великолепно сыграл голкипер южнокорейцев Чо Хён У, который в итоге был признан лучшим игроком матча.

Предпосылки к неудаче

Проблемы в игре сборной Германии проявлялись еще во время товарищеских встреч, которые предваряли их старт на чемпионате мира. И первая игра на турнире только подтвердила опасения ее поклонников: немцы уступили мексиканцам со счетом 0:1. Во втором матче турнира со шведами немцы также рисковали потерять очки, и только победный выстрел Тони Крооса со штрафного в конце встречи позволил им сохранить высокие шансы на выход в следующий раунд. Для спасительного шага им оставалось только обыграть южнокорейскую сборную, которая изначально считалась аутсайдером группы и потерпела два поражения на старте.

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Однако вместо победы действующие чемпионы получили два безответных мяча в свои ворота. В первом случае они увлеклись атакой и решили не стеречь большими силами соперников при розыгрыше углового, чем воспользовался Ким Ён Гвон (гол был засчитан после видеоповтора, поскольку было подозрение на офсайд - прим. ТАСС). Во втором случае форвард лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин забил уже в пустые ворота: отправившийся играть в центр поля вратарь немецкой сборной Мануэль Нойер потерял мяч в борьбе с соперником, и южнокорейцы организовали результативную атаку.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв после игры не скрывал того, что пребывает в шоке от результата, хотя и признал, что по игре его команда не заслужила выхода в следующую стадию турнира. О своем будущем в сборной, которую он возглавляет с 2006 года, тренер пока говорить не стал, однако можно не сомневаться, что на родине он столкнется с волной критики в свой адрес.

Третий раз подряд

Критиковать есть за что: сборная Германии, которая четыре раза побеждала на чемпионате мира, восемь раз становилась призером турнира, еще ни разу не завершала борьбу за титул на групповом этапе. Она никогда не проигрывала азиатским командам, в ее составе выступают игроки из лучших клубов ведущих европейских футбольных лиг. Имея такие аргументы, сложно будет объяснить поражение только тем, что подобное с действующими чемпионами мира происходит не первый раз.

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А точнее - третий раз подряд. В 2014 году в плей-офф не смогла выйти команда Испании, крупно уступившая в своем стартовом матче команде Нидерландов (1:5), а затем проигравшая сборной Чили (0:2). На первенстве мира 2010 года действующие чемпионы итальянцы с двумя очками завершили выступление на групповом этапе, заняв четвертое место в своем квартете.

В 2002 году французы, одержавшие четырьмя годами ранее победу на домашнем турнире, также стали последними в группе, набрав всего одно очко и не забив ни одного мяча. Так что за последние 16 лет традицию не нарушили только бразильцы, дошедшие в 2006 году в ранге действующих чемпионов мира до четвертьфинала.

Подобную статистику по ходу чемпионата мира футбольные эксперты вспоминали не раз, но мало кто из них, вплоть до добавленного времени матча в Казани, мог представить, что ее пополнит и сборная Германии.

Лёв верит в лучшее

Немецкие журналисты на послематчевой пресс-конференции уже всерьез задумались о том, что с этого поражения их футбол погрузится в темные времена неудач, однако Лёв поспешил успокоить общественность, заметив, что судить обо всем футболе в Германии по одному турниру нельзя. Он в очередной раз напомнил, что за последние годы немецкая команда практически всегда входила в число четырех лучших сборных крупных международных турниров, а в прошлом году так и вообще выиграла Кубок конфедераций в России, приехав на турнир полурезервным составом.

Тренер считает, что в Германии есть масса молодых и талантливых футболистов, чье время побеждать еще наступит, и заметил, что не одна Германия оказывалась в подобной ситуации. Для примера - та же французская команда после неудачи в 2002 году дошла до финала в 2006-м.

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"Мы пытались сохранить терпение, чтобы показать лучшую игру, чем в последних двух матчах. Но результат получился таким, какой он есть. Мы недостаточно сделали для победы. Я шокирован и разочарован", - прокомментировал результат менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф, который завоевал серебро с национальной командой в 2002 году.

В 2018 году борьбу за победу в чемпионате мира из группы F продолжат сборные Мексики и Швеции. Их соперники по первому раунду плей-офф определятся по итогам матчей третьего тура в группе E, которые пройдут в среду.

Сборная Германии покинет Россию в четверг в полдень. После матча пресс-атташе сборной от лица команды поблагодарил страну за гостеприимный прием и отличную организацию турнира. Высокую оценку чемпионату мира в России дал и главный тренер южнокорейцев Син Тхэ Ён, который теперь намерен вернуться в РФ с частным визитом.

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