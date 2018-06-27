Сборная Швеции вышла в плей-офф ЧМ-2018, разгромив мексиканцев в Екатеринбурге

Забитыми мячами отметились Людвиг Аугустинссон, Андреас Гранквист, еще один мяч в свои ворота забил Эдсон Альварес

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции выиграла у команды Мексики в матче чемпионата мира по футболу на "Екатеринбург-Арене". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу шведов, которые заняли первое место в группе F и вышли в плей-офф. Забитыми мячами отметились Людвиг Аугустинссон (50-я минута), Андреас Гранквист (62, с пенальти), еще один мяч в свои ворота забил Эдсон Альварес (74). В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в 1/8 финала. Шведы обошли мексиканцев по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Мексиканцы были уверены в своей победе в матче группового этапа со шведами. На предматчевой пресс- конференции 27 июня главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио отметил, что несмотря на то, что сборная Швеции очень сильная оманда, у его подопечных есть шанс победить. В частности, мексиканцы в этом матче делали ставку на таких "жизненно важных игроков", по словам Осорио, как Хавьер Эрнандес, который подчеркнул, что мексиканцы со шведами будут биться на смерть.

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Однако игра у мексиканцев не задалась с самого начала - на 15-й секунде желтую карточку получил полузащитник Хесус Гальярдо, который попал локтем в затылок шведскому нападающему Уле Тойвонену в центре поля. На 62-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу шведов мексиканский защитник Эктор Морено свалил в своей штрафной шведского нападающего Маркуса Берга. Был назначен пенальти, который реализовал Гранквист. "Я был расстроен, такой дисциплинированный игрок, как Гальярдо не на 15-й минуте, а на 15-й секунде заработал желтую карточку. Мы проиграли из-за смены стиля игры. Я впал в излишний пуризм, мы думали, что сможем разбить команду, которая играет в один и тот же футбол каждый день", - отметил Осорио, добавив, что до 1/8 финала ЧМ мексиканцы проведут работу над ошибками. Невероятная победа Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон признался, что в момент исполнения 11-метрового старался не вникать в то, что происходит на поле. "Когда Гранквист бил пенальти, я думал о том, что будет, если он не забьет гол, как изменится наше положение, если мяч влетит в ворота мексиканцев. Я старался не думать в эти минуты о происходящем на поле, я думал наперед, предугадывал дальнейшую ситуацию", - добавил Андерссон. Он отметил, что в этом матче его команде нужна была сбалансированная игра. "Только в конце первого тайма мы почувствовали, что чуть-чуть упускаем контроль. У нас была наступательная игра, мы могли забить больше и в первом тайме, придерживались игрового плана, который принес нам удачу", - сказал Андерссон.