Сборная Швеции вышла в плей-офф ЧМ-2018, разгромив мексиканцев в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции выиграла у команды Мексики в матче чемпионата мира по футболу на "Екатеринбург-Арене". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу шведов, которые заняли первое место в группе F и вышли в плей-офф.
Забитыми мячами отметились Людвиг Аугустинссон (50-я минута), Андреас Гранквист (62, с пенальти), еще один мяч в свои ворота забил Эдсон Альварес (74). В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в 1/8 финала. Шведы обошли мексиканцев по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Мексиканцы были уверены в своей победе в матче группового этапа со шведами. На предматчевой пресс- конференции 27 июня главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио отметил, что несмотря на то, что сборная Швеции очень сильная оманда, у его подопечных есть шанс победить. В частности, мексиканцы в этом матче делали ставку на таких "жизненно важных игроков", по словам Осорио, как Хавьер Эрнандес, который подчеркнул, что мексиканцы со шведами будут биться на смерть.
Однако игра у мексиканцев не задалась с самого начала - на 15-й секунде желтую карточку получил полузащитник Хесус Гальярдо, который попал локтем в затылок шведскому нападающему Уле Тойвонену в центре поля. На 62-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу шведов мексиканский защитник Эктор Морено свалил в своей штрафной шведского нападающего Маркуса Берга. Был назначен пенальти, который реализовал Гранквист.
"Я был расстроен, такой дисциплинированный игрок, как Гальярдо не на 15-й минуте, а на 15-й секунде заработал желтую карточку. Мы проиграли из-за смены стиля игры. Я впал в излишний пуризм, мы думали, что сможем разбить команду, которая играет в один и тот же футбол каждый день", - отметил Осорио, добавив, что до 1/8 финала ЧМ мексиканцы проведут работу над ошибками.
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон признался, что в момент исполнения 11-метрового старался не вникать в то, что происходит на поле. "Когда Гранквист бил пенальти, я думал о том, что будет, если он не забьет гол, как изменится наше положение, если мяч влетит в ворота мексиканцев. Я старался не думать в эти минуты о происходящем на поле, я думал наперед, предугадывал дальнейшую ситуацию", - добавил Андерссон.
Он отметил, что в этом матче его команде нужна была сбалансированная игра. "Только в конце первого тайма мы почувствовали, что чуть-чуть упускаем контроль. У нас была наступательная игра, мы могли забить больше и в первом тайме, придерживались игрового плана, который принес нам удачу", - сказал Андерссон.
Лучшим игроком матча стал шведский защитники Людвиг Аугустинссон, который отметил, что команда не ожидала, но надеялась на выход в плей-офф. "Я знал, что забью гол на чемпионате мира в России. Мы придерживались плана и заслужили такой результат. Мы не ожидали выхода из группы, но верили в это, мы показали, что все возможно", - сказал Аугустинссон.
Андерссон очень разочарован невыходом в плей-офф сборной Германии - действующего чемпиона мира. "Я не думал о том, как немцы сыграют с южнокорейцами. Был сконцентрирован на встрече с мексиканцами. Разочарован тем, что немецкая сборная не вышла в плей-офф, но мы заслужили быть первыми в нашей группе", - сказал тренер шведской сборной.
Матч сборных Швеции и Мексики стал последним в Екатеринбурге на чемпионате мира. Он стал рекордным по посещаемости на "Екатеринбург-Арене" - за игрой наблюдал 33 061 человек.
После матча на "Екатеринбург-Арене" прошел праздник волонтеров, которые работали на матчах в Екатеринбурге, они назвали его "вечеринкой большого человеческого спасибо". Специально для них уральская группа "Bogachi" исполнила гимн волонтеров ЧМ-2018. По данным оргкомитета, в Екатеринбурге работали 1224 волонтера из 112 стран мира.
По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, за время проведения матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге Средний Урал посетили около 100 тысяч человек. Он отметил, что игры чемпионата мира в городе прошли на высоком организационном уровне. "Подведение итогов еще впереди, но, уверен, что все четыре матча, сыгранные сборными Египта, Уругвая, Мексики, Швеции, Японии, Сенегала, Франции и Перу на "Екатеринбург-Арене", стали ярким, незабываемым событием для уральцев и для наших многочисленных гостей", - сказал Куйвашев журналистам.
Он отметил, что спортсмены, болельщики, журналисты, туристы из разных стран побывали на границе Европы и Азии, познакомились с уральским краем - промышленным, научным, интеллектуальным, культурным и спортивным.
"Чемпионат мира оставляет нам богатое наследие: новые дороги, рестораны и отели, обновленный железнодорожный вокзал, аэропорт, тренировочные площадки для наших юных футболистов, прекрасный стадион в центре города, подтвердивший в дни чемпионата свои лучшие характеристики: функциональность, удобство для спортсменов и всех категорий зрителей, в том числе маломобильных. Но главным результатом чемпионата для нас стала созданная в нашем регионе удивительная атмосфера, тот уникальный футбольный дух, который, я уверен, поселился у нас раз и навсегда", - подчеркнул губернатор.