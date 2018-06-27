Футболист Дурмаз сообщил, что оскорбления в интернете не влияют на его настрой на матчи ЧМ

Шведский футболист получил тысячи комментариев с угрозами смерти на своей странице в Instagram, некоторые из которых были расистского характера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Оскорбления в интернете не влияют на настрой полузащитника сборной Швеции Джимми Дурмаза перед играми чемпионата мира по футболу. Об этом Дурмаз рассказал ТАСС после матча между сборными Швеции и Мексики на стадионе "Екатеринбург-Арена".

23 июня шведские футболисты проиграли во встрече второго тура группы F команде Германии со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время. За несколько секунд до завершения игры Дурмаз нарушил правила вблизи своих ворот, что привело к штрафному, ударом с которого полузащитник немцев Тони Кроос забил победный мяч. После игры шведский футболист на своей странице в Instagram получил тысячи комментариев с угрозами смерти, некоторые из которых были расистского характера. Федерация футбола Швеции обратилась в полицию по данному поводу.

"Если у меня есть возможность выйти и сыграть, то я сделаю это. Для меня это точно не было сложно. Я был сфокусирован только на игре и ни на чем больше", - сказал Дурмаз, добавив, что чувствует себя "супер".

Дурмаз, родители которого являются выходцами из Турции, выступает за команду Швеции с 2011 года.

Сборная Швеции в среду одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0. В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в плей-офф чемпионата мира.