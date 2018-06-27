историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
27 июня, 22:04
Сборная Испании в присутствии семей футболистов провела тренировку на ЧМ в полном составе
Сборная Испании по футболу
© Денис Тырин/ТАСС
Ближайшие матчи
28 июня, 17:00
Групповой этап
ЯпонияПольша
28 июня, 17:00
Групповой этап
СенегалКолумбия
28 июня, 21:00
Групповой этап
АнглияБельгия
расписание всех игр
В занятии команды, которое прошло на базе испанцев в Краснодаре, приняли участие все 23 футболиста команды

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной Испании в среду приняли участие в тренировке команды на базе в Краснодаре, которую посетили семьи некоторых игроков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Испанские футболисты по ходу группового этапа чемпионата мира победили сборную Ирана (1:0), а также сыграли вничью с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2). Команда Испании с пятью очками заняла первое место в группе В и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против сборной России. Встреча состоится 1 июля в московских "Лужниках", начало - 17:00 мск.

В преддверии матча со сборной России в Краснодар приехали семьи нескольких испанских футболистов, чтобы поддержать команду. В среду родственники игроков присутствовали на тренировке сборной. В занятии команды, которое прошло на базе испанцев в Краснодаре, приняли участие все 23 футболиста команды.

Известный болельщик испанской команды Маноло, который приезжает со сборной уже на десятый чемпионат мира, также посетил тренировку и выразил надежду, что на матч Испания - Россия ему позволят пронести барабан. Маноло ходит со своим музыкальным инструментом на все игры, но на двух из трех стадионов, где проходили встречи группового этапа чемпионата, барабан пронести на трибуны не позволили из-за мер безопасности. "Звуки барабана должны приносить радость. Но я буду стучать в него тише, потому что это будет сложная игра, в которой нашей команде нужна поддержка", - пообещал он в беседе с ТАСС.

Победитель матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России встретится в четвертьфинале с лучшей командой пары Хорватия - Дания. Матч хорватов и французов состоится 1 июля в Нижнем Новгороде, начало - 21:00 мск.

Помимо сборной Испании, на спортивных базах в Краснодарском крае во время чемпионата мира располагались пять сборных: Бразилии и Польши (в Сочи), Дании (в Анапе), Исландии и Швеции (в Геленджике). При этом поляки и исландцы не вышли в плей-офф турнира и покинут ЧМ-2018 после группового этапа. Команды Дании и Швеции продолжат борьбу в 1/8 финала, бразильцы проводят решающий матч группового этапа в среду против сербов.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Команды Сенегала и Колумбии сыграют в Самаре на чемпионате мира по футболу
28 июня, 00:09
Корейские болельщики встретили победу в матче ЧМ с немцами в Казани по-восточному спокойно
28 июня, 00:07
Сборные Англии и Бельгии сыграют за первое место в группе G на чемпионате мира по футболу
28 июня, 00:05
Тренер: Швейцарцам не хватило мотивации для победы в матче ЧМ с костариканцами
27 июня, 23:59
Бывший футболист сборной Сербии Видич назвал стадион "Спартак" великолепным
27 июня, 23:48
Тренер сборной Коста-Рики поблагодарил россиян за поддержку в матче ЧМ со швейцарцами
27 июня, 23:46
Бывший футболист сборной Сербии Видич ожидал большего от команды на ЧМ-2018
27 июня, 23:40
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White