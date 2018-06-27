Сборная Испании в присутствии семей футболистов провела тренировку на ЧМ в полном составе

В занятии команды, которое прошло на базе испанцев в Краснодаре, приняли участие все 23 футболиста команды

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной Испании в среду приняли участие в тренировке команды на базе в Краснодаре, которую посетили семьи некоторых игроков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Испанские футболисты по ходу группового этапа чемпионата мира победили сборную Ирана (1:0), а также сыграли вничью с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2). Команда Испании с пятью очками заняла первое место в группе В и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против сборной России. Встреча состоится 1 июля в московских "Лужниках", начало - 17:00 мск.

В преддверии матча со сборной России в Краснодар приехали семьи нескольких испанских футболистов, чтобы поддержать команду. В среду родственники игроков присутствовали на тренировке сборной. В занятии команды, которое прошло на базе испанцев в Краснодаре, приняли участие все 23 футболиста команды.

Известный болельщик испанской команды Маноло, который приезжает со сборной уже на десятый чемпионат мира, также посетил тренировку и выразил надежду, что на матч Испания - Россия ему позволят пронести барабан. Маноло ходит со своим музыкальным инструментом на все игры, но на двух из трех стадионов, где проходили встречи группового этапа чемпионата, барабан пронести на трибуны не позволили из-за мер безопасности. "Звуки барабана должны приносить радость. Но я буду стучать в него тише, потому что это будет сложная игра, в которой нашей команде нужна поддержка", - пообещал он в беседе с ТАСС.

Победитель матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России встретится в четвертьфинале с лучшей командой пары Хорватия - Дания. Матч хорватов и французов состоится 1 июля в Нижнем Новгороде, начало - 21:00 мск.

Помимо сборной Испании, на спортивных базах в Краснодарском крае во время чемпионата мира располагались пять сборных: Бразилии и Польши (в Сочи), Дании (в Анапе), Исландии и Швеции (в Геленджике). При этом поляки и исландцы не вышли в плей-офф турнира и покинут ЧМ-2018 после группового этапа. Команды Дании и Швеции продолжат борьбу в 1/8 финала, бразильцы проводят решающий матч группового этапа в среду против сербов.