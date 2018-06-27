Медведев и Инфантино посетили матч Бразилия - Сербия в Москве

Ранее глава кабмина также присутствовал на матче Россия - Саудовская Аравия

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент ФИФА Джанни Инфантино следят за футбольным матчем Бразилия - Сербия на московском стадионе "Спартак". Двух высокопоставленных болельщиков показали во время прямой телевизионной трансляции.

Бразилия и Сербия проводят заключительную игру в отборочной группе, в которой кроме них также выступают команды Коста-Рики и Швейцарии. От исхода матча зависит, кто выйдет в одну восьмую финала чемпионата мира.

Ранее Медведев посещал матч Россия - Саудовская Аравия в Москве.