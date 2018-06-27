Футболист Свенссон: сборная Швеции способна выиграть чемпионат мира

Сборная Швеции одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Сборной Швеции по силам выиграть чемпионат мира по футболу, однако для этого требуется много везения. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС полузащитник сборной Швеции Густав Свенссон.

Сборная Швеции одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, который прошел на стадионе "Екатеринбург-Арена".

"Мы показали, что можем победить любую команду, мы хорошо играли против отличных команд. Поэтому да, мы можем [выиграть чемпионат мира], но это будет очень-очень сложно, нам нужно много удачи, чтобы сделать это", - сказал Свенссон.

По мнению капитана сборной Швеции Андреаса Гранквиста, сейчас команде необходимо концентрироваться на матче 1/8 финала. "Мы очень рады и взволнованы из-за того, что вышли из такой сильной группы, где были сборные Германии и Мексики. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть следующий матч против любой команды. Посмотрим, это большой путь, и мы сделаем все, что сможем", - отметил Гранквист в беседе с ТАСС.

В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в плей-офф чемпионата мира.