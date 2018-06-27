Трамп заявил, что Россия проделывает фантастическую работу в рамках ЧМ-2018 по футболу

Президент США отметил, что его сын любит смотреть матчи мирового первенства

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россия "проделывает фантастическую работу" в рамках чемпионата мира по футболу.

"Я думаю, что [Россия] проделывает сейчас фантастическую работу в рамках ЧМ <...>. Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за ЧМ. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках ЧМ", - отметил американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме перед встречей с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.

"Это здорово, даже если вы не поклонник футбола", - отметил Трамп.

Отвечая на вопрос, за кого он болеет, президент подчеркнул: "Я болею за то, чтобы всем вокруг было хорошо. Место проведения [ЧМ] фантастическое". Он напомнил, что ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.