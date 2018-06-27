Классон: шведы в матче ЧМ с мексиканцами не думали об исходе параллельной встречи

В среду шведская команда в Екатеринбурге разгромила мексиканцев со счетом 3:0

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Швеции во время матча чемпионата мира с командой Мексики не думали об исходе параллельной встречи в группе F. Об этом сообщил журналистам шведский полузащитник Виктор Классон.

В среду шведы в Екатеринбурге разгромили мексиканцев со счетом 3:0. В параллельном матче немцы в Казани уступили южнокорейцам - 0:2. В итоге из этой группы в плей-офф вышли команды Швеции и Мексики, которые набрали по 6 очков.

"Игра получилась непростой, главное, что мы выиграли, вышли [в плей-офф] с первого места [в группе]. О матче, в котором участвовала сборная Германии, мы не задумывались, нам важно было выиграть текущую игру. Теперь будем готовиться к плей-офф", - сказал Классон.

Полузащитник сборной Швеции Албин Экдаль добавил, что им нужно сейчас сосредоточиться непосредственно на играх 1/8 финала, потому что каждая последующая игра может быть последней. "Готовиться мы будем учитывая то, кто будет нашим соперником", - сказал Экдаль.

Соперники шведов и мексиканцев по первому раунду плей- офф определятся по итогам матчей третьего тура в группе E, которые пройдут в среду.