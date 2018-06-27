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27 июня, 21:00
Российские болельщики поддержат сборную Сербии в матче ЧМ с командой Бразилии
Болельщики сборной Сербии
© Денис Тырин/ТАСС
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В своем заключительном матче группового этапа турнира сборные Бразилии и Сербии сыграют на московском стадионе "Спартак"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Большое количество российских болельщиков находится на стадионе "Спартак", где стартовал матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Бразилии. Практически все российские любители футбола, которые прибыли на матч, будут поддерживать национальную команду Сербии.

Бразильцы подошли к матчу в ранге фаворитов. Несмотря на неплохую игру, сербы в первых двух турах набрали лишь три очка в группе Е (третье место), что значительно осложнило подопечным Младена Крстаича задачу по выходу в плей-офф мирового первенства. Лидирующие в группе бразильцы же пока выступают на турнире достаточно ровно - сперва сыграли вничью со швейцарцами (1:1), а после благодаря двум голам в компенсированное время победили костариканцев (2:0). Для гарантированного выхода в 1/8 финала бразильцам нужно просто не проиграть сербам.

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Во время пресс-конференции накануне матча главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что состав не изменится по сравнению с игрой со сборной Коста-Рики, специалист излучал такую уверенность, что даже журналисты из Бразилии спрашивали у него о том, не слишком ли он самоуверен. Он охотно рассуждал о тактике, о сильных сторонах своей команды и не забывал хвалить соперника, складывалось такое впечатление, что он вовсе и не планирует удивлять сербов. Позднее капитан сербской сборной Александр Коларов даже высказал предположение, что бразильцы их недооценивают.

Расслабленные и непринужденные бразильцы

Расслабленность бразильской национальной команды будто бы передалась ее болельщикам. За несколько часов до матча бразильцы наводнили улицы Москвы; латиноамериканские любители футбола большими группами прогуливались по столице в футболках сборной и с флагами, а в метро и вовсе устроили самый настоящий концерт. Буквально на каждой остановке по пути до станции "Спартак" находилась группа бразильцев, которая распевала песни - всякий раз после открытия дверей в вагоны врывались латиноамериканские национальные мотивы.

Аналогичным образом бразильцы вели себя и на площади возле стадиона, на которой за два часа до стартового свистка было так много людей, что тем, кто хотел поскорее миновать площадку перед досмотром и пройти непосредственно на территорию стадиона, пришлось обходить толпу по газону. Латиноамериканские болельщики же проводили время, наслаждаясь игрой уличных музыкантов, исполнявших на духовых и ударных инструментах песни американской поп- исполнительницы Леди Гаги, и танцуя прямо посреди дороги.

"В Москве мы устраиваем самый настоящий карнавал, посмотрите, сколько нас, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС болельщик из Сан-Паулу, пожелавший остаться неизвестным. - Мы поем, радуемся, это праздник, извини, Москва, мы очень шумные, но по-другому никак не получается. Сегодня мы должны победить, наша команда великолепна. Думаю, победим со счетом 5:0, как сборная России в первом матче турнира (14 июня российская национальная команда разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия турнира - прим. ТАСС)".

Поклонница сборной Бразилии по имени Наоми прилетела в Москву из Чикаго (штат Иллинойс, США). Ее отец - американец, а мать - японка, при этом сама она болеет за национальную команду Бразилии. "Это все из-за Неймара, он - потрясающий футболист, возможно, лучший в мире, - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС. - Но и другие бразильские футболисты очень хороши - это и Виллиан, и Марсело. Увидеть их игру воочию, да еще и в Москве, в которой я так давно хотела побывать, - это невероятно".

Дружелюбная атмосфера перед матчем

Сербские болельщики заметно уступали своим оппонентам в активности. По пути на стадион на их лицах читалось, что национальной команде страны предстоит не матч, а битва. Против них выйдут одни из лучших футболистов, которых когда- либо видел стадион "Спартак", а им надо не просто что-то им противопоставить, но еще и одержать победу. Иначе о мечтах о плей-офф можно даже не говорить.

Однако на выходе со станции "Спартак" завеса угрюмости и серьезности спадала, уступая место предматчевому задору, - еще бы, ведь теперь можно не следовать условностям и наконец-то вдоволь покричать и попеть.

И первое, что слышалось из уст выходящих из вагонов сербских болельщиков, - это клич "Сербия - Руссия" ("Сербия - Россия").

При этом следует отметить, что к бразильским болельщикам они относились с такой же теплотой, что и к россиянам. Они также фотографировались с ними, общались на разные темы, а некоторые даже обменивались футболками национальных сборных. Особое внимание сербы уделяли сотрудникам службы охраны правопорядка, дежурившим возле стадиона. Они подходили к ним со словами "друзья" и "братья" и фотографировались.

Россияне поддержат сборную Сербии

В кругу сербских болельщиков было и много любителей футбола из России, пришедших поддержать сербскую сборную в тяжелую минуту. "Буду сегодня болеть за братьев-сербов, а как же еще, - сказал Александр из Москвы, приведший с собой на стадион своего 12-летнего сына Виталия. - Для меня на турнире есть только две команды, за которые хочется переживать, - наши и сербы. Конечно, сегодня шансы невелики, но славяне всегда славились тем, что мы можем удивить тогда, когда от нас этого не ждут".

"Сегодня играют наши братья славяне, - отметил другой российский болельщик Юрий Гранович. - Два часа назад вылетела Германия, а вторым сюрпризом сегодня будет невыход Бразилии, моя первая жена была родом из Краугеваца (город в Сербии - прим. ТАСС) и мне не понаслышке знакома эта страна. В первом тайме забьет Александр Митрович, а там уже будет видно, ну и конечно Бранислав Иванович именно в России стал звездой, Россия для него второй дом, а дома и стены помогают".

За час до начала матча сербы получили заметное преимущество в количестве болельщиков перед стадионом. Они выкрикивали кричалки "Сербы и русские - братья навек", а также распевали песни.

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"Очень приятно видеть российских болельщиков на матче, - сказал Зорислав из Белграда. - Они поддерживают нас, мы чувствуем это. Мы - братья, братские народы, я сам болею за сборную России, был на матче с командой Саудовской Аравии. Если мы не выйдем в плей-офф, буду болеть за россиян еще сильнее".

Другой сербский болельщик Александр Домележевич добирался до Москвы через Болгарию. Он выехал из Белграда на мопеде в Софию, а где пересел на машину и направился в столицу России. "Сегодня просто потрясающий день, ведь Сербия играет с Бразилией, - сказал он. - Для меня сегодня исполнилась мечта всего детства, ведь я даже 5-10 лет назад представить не мог, что увижу такой матч своими глазами, да, если бы это был баскетбол, я бы вам сказал, что сегодня мы победим с разницей в 22 очка минимум, но у нас нет Милоша Теодосича в атаке, но у нас есть мечта, счет будет 1:0 и надеюсь, что в нашу пользу, Россия великолепная страна и если бы мне предложили второе гражданство любой страны, то я бы не задумываясь ответил - Россия".

Чемпионат мира, который проходит в 11 городах России, завершится 15 июля.

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