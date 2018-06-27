Российские болельщики поддержат сборную Сербии в матче ЧМ с командой Бразилии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Большое количество российских болельщиков находится на стадионе "Спартак", где стартовал матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Бразилии. Практически все российские любители футбола, которые прибыли на матч, будут поддерживать национальную команду Сербии.
Бразильцы подошли к матчу в ранге фаворитов. Несмотря на неплохую игру, сербы в первых двух турах набрали лишь три очка в группе Е (третье место), что значительно осложнило подопечным Младена Крстаича задачу по выходу в плей-офф мирового первенства. Лидирующие в группе бразильцы же пока выступают на турнире достаточно ровно - сперва сыграли вничью со швейцарцами (1:1), а после благодаря двум голам в компенсированное время победили костариканцев (2:0). Для гарантированного выхода в 1/8 финала бразильцам нужно просто не проиграть сербам.
Во время пресс-конференции накануне матча главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что состав не изменится по сравнению с игрой со сборной Коста-Рики, специалист излучал такую уверенность, что даже журналисты из Бразилии спрашивали у него о том, не слишком ли он самоуверен. Он охотно рассуждал о тактике, о сильных сторонах своей команды и не забывал хвалить соперника, складывалось такое впечатление, что он вовсе и не планирует удивлять сербов. Позднее капитан сербской сборной Александр Коларов даже высказал предположение, что бразильцы их недооценивают.
Расслабленность бразильской национальной команды будто бы передалась ее болельщикам. За несколько часов до матча бразильцы наводнили улицы Москвы; латиноамериканские любители футбола большими группами прогуливались по столице в футболках сборной и с флагами, а в метро и вовсе устроили самый настоящий концерт. Буквально на каждой остановке по пути до станции "Спартак" находилась группа бразильцев, которая распевала песни - всякий раз после открытия дверей в вагоны врывались латиноамериканские национальные мотивы.
Сербский мотив на бразильском барабане#ЧМ2018 #SRB pic.twitter.com/cTpQyzztDk— Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) 27 июня 2018 г.
Аналогичным образом бразильцы вели себя и на площади возле стадиона, на которой за два часа до стартового свистка было так много людей, что тем, кто хотел поскорее миновать площадку перед досмотром и пройти непосредственно на территорию стадиона, пришлось обходить толпу по газону. Латиноамериканские болельщики же проводили время, наслаждаясь игрой уличных музыкантов, исполнявших на духовых и ударных инструментах песни американской поп- исполнительницы Леди Гаги, и танцуя прямо посреди дороги.
"В Москве мы устраиваем самый настоящий карнавал, посмотрите, сколько нас, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС болельщик из Сан-Паулу, пожелавший остаться неизвестным. - Мы поем, радуемся, это праздник, извини, Москва, мы очень шумные, но по-другому никак не получается. Сегодня мы должны победить, наша команда великолепна. Думаю, победим со счетом 5:0, как сборная России в первом матче турнира (14 июня российская национальная команда разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия турнира - прим. ТАСС)".
Cruzeiro fans #ontour #ЧМ2018 pic.twitter.com/PCBErgrfE7— Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) 27 июня 2018 г.
Поклонница сборной Бразилии по имени Наоми прилетела в Москву из Чикаго (штат Иллинойс, США). Ее отец - американец, а мать - японка, при этом сама она болеет за национальную команду Бразилии. "Это все из-за Неймара, он - потрясающий футболист, возможно, лучший в мире, - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС. - Но и другие бразильские футболисты очень хороши - это и Виллиан, и Марсело. Увидеть их игру воочию, да еще и в Москве, в которой я так давно хотела побывать, - это невероятно".
Сербские болельщики заметно уступали своим оппонентам в активности. По пути на стадион на их лицах читалось, что национальной команде страны предстоит не матч, а битва. Против них выйдут одни из лучших футболистов, которых когда- либо видел стадион "Спартак", а им надо не просто что-то им противопоставить, но еще и одержать победу. Иначе о мечтах о плей-офф можно даже не говорить.
Однако на выходе со станции "Спартак" завеса угрюмости и серьезности спадала, уступая место предматчевому задору, - еще бы, ведь теперь можно не следовать условностям и наконец-то вдоволь покричать и попеть.
И первое, что слышалось из уст выходящих из вагонов сербских болельщиков, - это клич "Сербия - Руссия" ("Сербия - Россия").
Сербские болелы разогреваются перед матчем против команды Бразилии#WC2018 #SRB #BRA pic.twitter.com/2auRiBKSvL— Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) 27 июня 2018 г.
При этом следует отметить, что к бразильским болельщикам они относились с такой же теплотой, что и к россиянам. Они также фотографировались с ними, общались на разные темы, а некоторые даже обменивались футболками национальных сборных. Особое внимание сербы уделяли сотрудникам службы охраны правопорядка, дежурившим возле стадиона. Они подходили к ним со словами "друзья" и "братья" и фотографировались.
В кругу сербских болельщиков было и много любителей футбола из России, пришедших поддержать сербскую сборную в тяжелую минуту. "Буду сегодня болеть за братьев-сербов, а как же еще, - сказал Александр из Москвы, приведший с собой на стадион своего 12-летнего сына Виталия. - Для меня на турнире есть только две команды, за которые хочется переживать, - наши и сербы. Конечно, сегодня шансы невелики, но славяне всегда славились тем, что мы можем удивить тогда, когда от нас этого не ждут".
"Сегодня играют наши братья славяне, - отметил другой российский болельщик Юрий Гранович. - Два часа назад вылетела Германия, а вторым сюрпризом сегодня будет невыход Бразилии, моя первая жена была родом из Краугеваца (город в Сербии - прим. ТАСС) и мне не понаслышке знакома эта страна. В первом тайме забьет Александр Митрович, а там уже будет видно, ну и конечно Бранислав Иванович именно в России стал звездой, Россия для него второй дом, а дома и стены помогают".
За час до начала матча сербы получили заметное преимущество в количестве болельщиков перед стадионом. Они выкрикивали кричалки "Сербы и русские - братья навек", а также распевали песни.
"Очень приятно видеть российских болельщиков на матче, - сказал Зорислав из Белграда. - Они поддерживают нас, мы чувствуем это. Мы - братья, братские народы, я сам болею за сборную России, был на матче с командой Саудовской Аравии. Если мы не выйдем в плей-офф, буду болеть за россиян еще сильнее".
Другой сербский болельщик Александр Домележевич добирался до Москвы через Болгарию. Он выехал из Белграда на мопеде в Софию, а где пересел на машину и направился в столицу России. "Сегодня просто потрясающий день, ведь Сербия играет с Бразилией, - сказал он. - Для меня сегодня исполнилась мечта всего детства, ведь я даже 5-10 лет назад представить не мог, что увижу такой матч своими глазами, да, если бы это был баскетбол, я бы вам сказал, что сегодня мы победим с разницей в 22 очка минимум, но у нас нет Милоша Теодосича в атаке, но у нас есть мечта, счет будет 1:0 и надеюсь, что в нашу пользу, Россия великолепная страна и если бы мне предложили второе гражданство любой страны, то я бы не задумываясь ответил - Россия".
Чемпионат мира, который проходит в 11 городах России, завершится 15 июля.