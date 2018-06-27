Менеджер сборной Германии шокирован поражением от команды Южной Кореи на ЧМ

Сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:2

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф шокирован и разочарован результатом матча чемпионата мира по футболу с командой Южной Кореи. Такое мнение он высказал журналистам.

В среду в Казани сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:2. Немцы заняли четвертое место в группе F и не смогли выйти в плей-офф.

"Мы пытались сохранить терпение, чтобы показать лучшую игру, чем в последних двух матчах. Но результат получился таким, какой он есть. Мы недостаточно сделали для победы. Я шокирован и разочарован", - сказал он.

Биркофф добавил, что еще перед ЧМ предупреждал, что на таком турнире не бывает легких матчей. "Важен фактор психологии, насколько ты уверен в себе. Все были мотивированы и настроены на серьезную работу, но мы кое-что упустили. И теперь нам нужно проанализировать, что же произошло", - отметил он.

В 1/8 финала из группы F вышли сборные Швеции и Мексики, которые узнают соперников по итогам матчей третьего тура группы E. Сборная Германии впервые в истории не смогла выйти из группы на чемпионате мира.