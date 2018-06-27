Тренировки команд Колумбии и Сенегала были перенесены, чтобы поберечь газон "Самара-Арены"

Предматчевая тренировка сборной Колумбии прошла в среду на стадионе "Восход", сенегальские футболисты позднее провели занятия на стадионе "Энергия"

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Тренировочные занятия сборных Колумбии и Сенегала были перенесены с "Самара-Арены" для сохранения оптимального состояния газона на стадионе. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Предматчевая тренировка сборной Колумбии прошла в среду на стадионе "Восход", сенегальские футболисты позднее провели занятия на стадионе "Энергия". Матч между командами Колумбии и Сенегала пройдет 28 июня, начало игры - 17:00 мск.

"Предыдущий матч между сборными России и Уругвая прошел только два дня назад, поэтому было принято совместное с представителями обеих сборных решение провести тренировки на запасных полях. Это стандартная практика в таких случаях", - говорится в сообщении.

После двух туров сборная Колумбии набрала три очка, в активе сенегальцев четыре балла. Обе команды претендуют на выход в плей-офф. В параллельном матче группы H сыграют японские и польские футболисты.