Бышовец: ЧМ-2018 не потеряет в зрелищности из-за вылета сборной Германии

Сборная Германии проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:2 в третьем матче группового этапа мирового первенства и выбыла из турнира

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира 2018 года по футболу, проходящий в России, будет зрелищным по своим матчам и атмосфере, несмотря на вылет сборной Германии. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборных Южной Кореи и России Анатолий Бышовец.

В среду действующий чемпион мира сборная Германии проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:2 в третьем матче группового этапа мирового первенства и выбыла из турнира, набрав только три очка в группе F.

"Не думаю, что наш чемпионат мира что-то потеряет от этого вылета. Очень не впечатляет качество игры, это просчет тренеров, которые пытались сыграть академично, но от присущих чемпионам 2014 года активности, скорости и прессинга ничего не осталось. За исключением матча Франция - Дания (0:0), наш турнир уже ставит какие-то рекорды, не говоря о обстановке, организации и условиях для болельщиков и команд", - сказал Бышовец.

Он отметил, что в матче сборных Германии и Южной Кореи переживал за азиатскую команду, которую сам тренировал в 1994-1995 годах. "Сейчас у Германии были хорошие моменты в конце матча, чтобы добиться победы, но времени не хватило. Думаю, что повлияли недооценка соперника, а также выбранная тактика и игра на контратаках сборной Южной Кореи, у футболистов которой повышенная работоспособность. Это просчет в подготовке команды Германии", - сказал Бышовец.

"Немцы не были лучше соперников ни в одном из матчей, и победа над шведами в конце матча - это была удача, - продолжил он. - В целом все чемпионы мира испытывают очень большие проблемы с защитой своего титула, так было ранее и с французами, например. Текущий чемпионат отличается тем, что команды среднего уровня очень организованы, что ограничивает возможности лидеров, поэтому были неслучайные поражения звездных сборных".

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Из группы F турнира в плей-офф вышли сборные Швеции и Мексики (по 6 очков), занявшие первое и второе места соответственно. Ниже расположились команды Южной Кореи и Германии, набравшие по три очка.