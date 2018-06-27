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27 июня, 20:51
Болельщики сборных Швейцарии и Коста-Рики прошли маршем на матч ЧМ в Нижнем Новгороде
Болельщики перед матчем Швейцария - Коста-Рика
© Михаил Солунин/ТАСС
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Швейцарская и костариканская команды сыграют друг с другом в своем заключительном матче группового этапа мирового первенства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Болельщики сборных Швейцарии и Коста-Рики прошли маршем на стадион в Нижнем Новгороде, где в 21:00 мск начнется матч группового этапа чемпионата мира по футболу. С песнями, танцами, свистом и кричалками в поддержку своих команд они проследовали по улице Совнаркомовской, передают с места корреспонденты ТАСС.

Ранее в Нижнем Новгороде состоялись матчи Швеция - Южная Корея (1:0), Аргентина - Хорватия (0:3) и Англия - Панама (6:1). Город также примет матч 1/8 финала и матч четвертьфинала.

Речевки в полуприсяде

Во время шествия к стадиону швейцарские фанаты постоянно останавливались и скандировали речевки. Прохожие фотографировались с гостями в колоритных красных нарядах, шляпах и рисунками на лицах. Костариканцев было хоть и не очень много, но они также были заметны в общем потоке, двигаясь с большими флагами, накинутыми на плечи.

Перед стадионом гостей встречали мимы, девушки на ходулях, а волонтеры при встрече давали "пять" перчатками в форме большой развернутой ладони, подсказывая дорогу на трибуны.

Поднимать себе настроение болельщики начали еще задолго до начала матча: наиболее людно в среду было на главной пешеходной улице города Большой Покровской.

Компания костариканцев устроила мини-концерт, исполняя мелодии на укулеле и мини-барабанах. Другая группа болельщиков включила на портативной колонке песни на национальном языке, подпевала и танцевала в ритм напевов. Нижегородцы пришли в восторг от такой активности костариканцев, вскоре компания пополнилась местными жителями, которые тоже были не прочь повеселиться.

"Я музыкант, хочу, чтобы русские прониклись духом нашей страны, больше о ней узнали, ведь ничто так не сближает людей, как музыка и спорт. Да и вообще с музыкой веселей", - сказал болельщик по имени Лиам.

Яблочки и цветочки

На фестивале болельщиков было также многолюдно. Фанаты пришли на площадку, чтобы на больших экранах посмотреть трансляцию сегодняшнего матча. Они разучивали танец "Яблочко", некоторые иностранцы успешно выучили все движения и танцевали, как казалось со стороны, на уровне мастеров.

"Игра нашей сборной начнется скоро, мы пришли сюда, чтобы посмотреть ее и зарядиться футбольным настроением. Слегка разочарованы, что наша команда проиграла две предыдущие встречи, но сегодня они должны себя проявить. Нам очень нравится Нижний Новгород: набережная, кремль, хотелось бы посмотреть и другие части города", - сказал ТАСС болельщик Себастьян из Коста-Рики.

Также гости облюбовали выставку цветочных композиций. Дизайнерами созданы скульптуры и цветочные композиции в виде флагов участников чемпионата мира, команды которых провели или еще проведут матчи на стадионе "Нижний Новгород".

Территория выставочной композиции разделена на тематические зоны: Коста-Рика, Южная Корея, Швейцария, Англия, Панама, Хорватия и Аргентина. В каждом секторе представлены флаги стран, созданные из цветочных скульптур.

"Огромное количество болельщиков из разных стран мира приезжает к нам сегодня. Все с удовольствием гуляют по кремлю, фотографируются на фоне объектов ландшафтного дизайна, которые рассказывают об их стране. Сегодня наши гости могут не только полюбоваться оформлением смотровых площадок, но и познакомиться с интересными фактами из истории футбола на информационных стендах. Я вижу, как довольны туристы, как они благодарны нашему гостеприимному городу и нашему гостеприимному кремлю", - сказал журналистам управляющий делами правительства Нижегородской области Андрей Бетин.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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