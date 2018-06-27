Болельщики сборных Швейцарии и Коста-Рики прошли маршем на матч ЧМ в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Болельщики сборных Швейцарии и Коста-Рики прошли маршем на стадион в Нижнем Новгороде, где в 21:00 мск начнется матч группового этапа чемпионата мира по футболу. С песнями, танцами, свистом и кричалками в поддержку своих команд они проследовали по улице Совнаркомовской, передают с места корреспонденты ТАСС.
Ранее в Нижнем Новгороде состоялись матчи Швеция - Южная Корея (1:0), Аргентина - Хорватия (0:3) и Англия - Панама (6:1). Город также примет матч 1/8 финала и матч четвертьфинала.
Во время шествия к стадиону швейцарские фанаты постоянно останавливались и скандировали речевки. Прохожие фотографировались с гостями в колоритных красных нарядах, шляпах и рисунками на лицах. Костариканцев было хоть и не очень много, но они также были заметны в общем потоке, двигаясь с большими флагами, накинутыми на плечи.
Перед стадионом гостей встречали мимы, девушки на ходулях, а волонтеры при встрече давали "пять" перчатками в форме большой развернутой ладони, подсказывая дорогу на трибуны.
Поднимать себе настроение болельщики начали еще задолго до начала матча: наиболее людно в среду было на главной пешеходной улице города Большой Покровской.
Компания костариканцев устроила мини-концерт, исполняя мелодии на укулеле и мини-барабанах. Другая группа болельщиков включила на портативной колонке песни на национальном языке, подпевала и танцевала в ритм напевов. Нижегородцы пришли в восторг от такой активности костариканцев, вскоре компания пополнилась местными жителями, которые тоже были не прочь повеселиться.
"Я музыкант, хочу, чтобы русские прониклись духом нашей страны, больше о ней узнали, ведь ничто так не сближает людей, как музыка и спорт. Да и вообще с музыкой веселей", - сказал болельщик по имени Лиам.
На фестивале болельщиков было также многолюдно. Фанаты пришли на площадку, чтобы на больших экранах посмотреть трансляцию сегодняшнего матча. Они разучивали танец "Яблочко", некоторые иностранцы успешно выучили все движения и танцевали, как казалось со стороны, на уровне мастеров.
"Игра нашей сборной начнется скоро, мы пришли сюда, чтобы посмотреть ее и зарядиться футбольным настроением. Слегка разочарованы, что наша команда проиграла две предыдущие встречи, но сегодня они должны себя проявить. Нам очень нравится Нижний Новгород: набережная, кремль, хотелось бы посмотреть и другие части города", - сказал ТАСС болельщик Себастьян из Коста-Рики.
Также гости облюбовали выставку цветочных композиций. Дизайнерами созданы скульптуры и цветочные композиции в виде флагов участников чемпионата мира, команды которых провели или еще проведут матчи на стадионе "Нижний Новгород".
Территория выставочной композиции разделена на тематические зоны: Коста-Рика, Южная Корея, Швейцария, Англия, Панама, Хорватия и Аргентина. В каждом секторе представлены флаги стран, созданные из цветочных скульптур.
"Огромное количество болельщиков из разных стран мира приезжает к нам сегодня. Все с удовольствием гуляют по кремлю, фотографируются на фоне объектов ландшафтного дизайна, которые рассказывают об их стране. Сегодня наши гости могут не только полюбоваться оформлением смотровых площадок, но и познакомиться с интересными фактами из истории футбола на информационных стендах. Я вижу, как довольны туристы, как они благодарны нашему гостеприимному городу и нашему гостеприимному кремлю", - сказал журналистам управляющий делами правительства Нижегородской области Андрей Бетин.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.