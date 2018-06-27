Главный тренер сборной Мартинес: Бельгия должна гордиться нынешним поколением футболистов

Бельгийская сборная гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира в России

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Бельгия должна гордиться поколением игроков, которое собрано в сборной на чемпионате мира по футболу в России. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

"Мы знаем, что у нас талантливый состав, знаем, что способны на многое в России, - сказал Мартинес. - Бельгия должна гордиться нынешним поколением футболистов, особенно если учесть, что в стране живет всего 11 миллионов человек".

"Но на чемпионате мира главное упорно работать, отдавать все силы в каждом следующем матче, только тогда можно добиться успеха. Посмотрите на результаты: Аргентина едва не вылетела, Германия - уже за бортом. Чемпионат мира - непредсказуемый турнир", - добавил тренер.

Бельгийская сборная гарантировала себе выход в плей-офф. В заключительном матче в группе G 28 июня в Калининграде бельгийцы сыграют с командой Англии, которая также обеспечила себе путевку в 1/8 финала.

Мартинес признался, что в предстоящем матче победа не главное: "Главное показать хороший футбол. Если мы победим - это будет прекрасно, но наш приоритет - показать качественную игру".

Тренер также заявил, что форвард Ромелу Лукаку избежал серьезной травмы. "С Лукаку все хорошо, он избежал серьезной травмы и мы этому очень рады. Пока что он восстанавливается, поэтому не тренировался утром, но решение, сыграет он или нет в матче с английской сборной, примем перед игрой", - добавил Мартинес.