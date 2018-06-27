Манданда: вылет немцев с чемпионата мира по футболу удивил всю сборную Франции

Немцы заняли последнее, четвертое место в группе F, уступив в заключительном туре группового этапа команде Южной Кореи со счетом 0:2

ИСТРА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Никто в сборной Франции по футболу не ожидал, что команда Германии завершит борьбу на чемпионате мира на групповом этапе. Об этом сказал на пресс-конференции вратарь французской сборной Стив Манданда.

Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, не смогла выйти в плей-офф турнира в России. Немцы заняли последнее, четвертое место в группе F, уступив в заключительном туре группового этапа команде Южной Кореи со счетом 0:2.

"Никто у нас в команде такого не ожидал, - признался Манданда. - Это доказывает сложность этого чемпионата мира".

Защитник французов Преснель Кимпембе отметил, что ему очень жалко своих немецких партнеров по "Пари Сен-Жермен" - вратаря Кевина Траппа и полузащитника Юлиана Дракслера. "На турнирах такого уровня всегда происходит что-то странное. Не мне говорить за немцев, потому что я представляю сборную Франции, но я очень расстроен за своих партнеров по команде", - сказал он.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.