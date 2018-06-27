Главный тренер сборной Швеции разочарован невыходом команды Германии в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, не смогла выйти в плей-офф турнира в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон разочарован тем, что команда Германии не смогла выйти в плей-офф на чемпионате мира по футболу. Об этом Андерссон сообщил журналистам.

Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, не смогла выйти в плей-офф турнира в России. Немцы заняли последнее, четвертое место в группе F, уступив в заключительном туре группового этапа команде Южной Кореи со счетом 0:2. Из этой группы в 1/8 финала вышли шведы и мексиканцы.

"Мне очень нравится немецкая команда, очень сильная сборная. Немцы победили четыре года назад, но это футбол - несколько дней назад мы проиграли команде Германии, у которой была возможность победить сегодня корейцев. Я разочарован, что немецкая сборная не вышла в плей-офф, но мы заслужили быть лидерами в нашей группе", - сказал Андерссон.

Он отметил, что инцидент, который произошел после предыдущего матча с тренерским штабом сборной Германии, исчерпан. "Я не злорадствую невыходу немцев из группы, это не по-спортивному. После инцидента в конце матча с немцами я поговорил со своим немецким коллегой, мы пожали друг другу руки и пошли дальше. Это осталось в прошлом", - сказал Андерссон.

После той игры Андерссон вместе с несколькими сотрудниками команды вступил в перепалку с представителями немецкой сборной. Причиной конфликта стало то, что игроки и тренеры сборной Германии праздновали гол полузащитника Тони Крооса в компенсированное время прямо перед скамейкой шведской команды. В итоге Международная федерация футбола оштрафовала офис-менеджера Федерации футбола Германии Геогра Бехлау и пресс-секретаря команды Ули Фойгта на 5 тысяч швейцарских франков из-за этого инцидента.