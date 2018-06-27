Главный тренер южнокорейской сборной назвал великолепной организацию ЧМ-2018 в России

Специалист отметил, что намерен вернуться в страну в качестве туриста

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Южной Кореи по футболу Син Тхэ Ён считает, что Россия великолепно организовала чемпионат мира, он намерен вернуться в страну в качестве туриста. Об этом он рассказал после заключительного матча своей команды на турнире, в котором она обыграла действующих чемпионов мира немцев со счетом 2:0.

Сборные Германии и Южной Кореи не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира, в следующую стадию из группы F пробились команды Швеции и Мексики.

"Чемпионат мира организован прекрасно, все стадионы построены великолепно, во всех аспектах турнир подготовлен и организован на высшем уровне. Думаю, что все так останется и до его конца. Мы не получили того результата, которого бы хотели добиться, но со стороны России мы ощутили только дружественное отношение", - сказал Син Тхэ Ён.

"Мне бы хотелось еще раз посетить Россию, поскольку у нас не было времени посмотреть местные достопримечательности, мы видели только аэропорты, гостиницы и стадионы. Возможно, это будет частная поездка", - добавил он.

Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.