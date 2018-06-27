Вермален: бельгийская защита должна уделять особое внимание форварду сборной Англии Кейну

Защитник признался, что доволен тем, как сборная Бельгии играет в России

Сборная Англии прилетела в Калининград для участия в матче ЧМ с командой Бельгии

Бельгийская сборная гарантировала себе выход в плей-офф турнира, как и английская команда. В заключительном матче в группе G сборные Англии и Бельгии сыграют друг с другом 28 июня в Калининграде.

"Кейн забивает множество голов как за клуб, так и за сборную. Он один из лучших бомбардиров этого чемпионата (форвард забил 5 мячей в двух матчах на турнире - прим. ТАСС). Мне кажется, он нападающий мирового уровня и мы будем уделять ему особое внимание", - сказал Вермален.

Защитник признался, что доволен тем, как сборная Бельгии играет в России. "Сборные Панамы и Туниса, которые мы обыграли, не самые сильные соперники, но то, как мы играем в России, настраивает на оптимизм. Вообще, не стоит недооценивать подобные сборные - посмотрите на результаты группы, в которой играла сборная Германии", - сказал Вермален.

"Мы не являемся фаворитами этого турнира, мы, скорее, темные лошадки", - добавил защитник.