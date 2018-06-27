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27 июня, 20:20
Тренер Лёв не считает, что в истории немецкого футбола наступили "темные времена"
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв
© Станислав Красильников/ТАСС
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Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, не смогла выйти в плей-офф турнира в России

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не считает, что непопадание национальной команды в плей-офф чемпионата мира в России ознаменовало начало "темных времен" в истории немецкого футбола. Такое мнение он высказал на пресс-конференции.

Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, не смогла выйти в плей-офф турнира в России. Немцы заняли последнее, четвертое место в группе F, уступив в заключительном туре группового этапа команде Южной Кореи со счетом 0:2.

"Наступили ли темные времена для немецкого футбола? Не думаю. До недавнего времени мы всегда оказывались в полуфиналах или финалах крупных турниров, среди четырех сильнейших команд, а сейчас мы выбыли и испытываем в этой связи грусть и разочарование", - сказал Лёв.

"Но у нас есть молодые, талантливые игроки, которые обладают большим потенциалом. Такое происходило и в других странах, нам просто надо сделать выводы и двигаться дальше", - добавил специалист, который возглавляет сборную с 2006 года.

Сборная Германии четыре раза выигрывала чемпионат мира, восемь раз становилась его призером, трижды побеждала на чемпионатах Европы. Она всегда выходила из группового этапа мирового первенства.

Южнокорейские футболисты также не смогли выйти в плей- офф. В следующую стадию пробились сборные Швеции и Мексики.

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