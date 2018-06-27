Сборная Германии покинет Россию после вылета с ЧМ-2018 в четверг

В среду в Казани сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:2

КАЗАНЬ, 27 июня./ТАСС/. Сборная Германии по футболу покинет Россию после вылета из группы на чемпионате мира в четверг. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе сборной Германии.

В среду в Казани сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:2. Немцы заняли четвертое место в группе F и не смогли выйти в плей-офф.

"В 9 вечера мы отбываем в Москву, оттуда в 12 часов дня завтрашнего дня мы улетаем во Франкфурт", - сообщили в пресс-службе немецкой команды, которая поблагодарила Россию за прекрасную организацию турнира.

В 1/8 финала из группы F вышли сборные Швеции и Мексики, которые своих соперников узнают по итогам матчей третьего тура группы E, которые пройдут позднее в среду. Сборная Германии впервые в истории не смогла выйти из группы на чемпионате мира.