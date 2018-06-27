Неймар вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч ЧМ с командой Сербии

Матч между бразильской и сербской командами пройдет в среду в Москве на стадионе "Спартак", начало - 21:00 мск

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Нападающий Неймар вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Состав сборной Бразилии выглядит следующим образом: Алиссон, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Каземиро, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

В стартовый состав сборной Сербии вошли Владимир Стойкович, Антонио Рукавина, Александр Митрович, Душан Тадич, Александр Коларов, Никола Миленкович, Филип Костич, Неманья Матич, Милош Велькович, Сергей Милинкович-Савич, Адам Льяич.

Матч пройдет в среду в Москве на стадионе "Спартак", начало - 21:00 мск.