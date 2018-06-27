Тренер Лёв заявил, что сборная Германии по футболу не заслужила выхода в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, также не смогла выйти в плей-офф турнира в России

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу своей игрой в матче с южнокорейцами не заслужила права выйти в плей-офф чемпионата мира в России. Об этом на пресс- конференции после матча заявил главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв.

Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, не смогла выйти в плей-офф турнира в России. Немцы заняли последнее, четвертое место в группе F, уступив в заключительном туре группового этапа команде Южной Кореи со счетом 0:2.

"На данном этапе тяжело что-то сказать, мы ужасно разочарованы тем, что нас выбили из турнира. Нам надо поздравить соперников [сборные Швеции и Мексики], которые вышли из группы. Мы же не заслужили второго чемпионства, не заслужили того, чтобы выйти в 1/8 финала", - сказал Лёв.

"Нас выбили не потому, что мы не хотели победить, во втором тайме мы показали, что хотим этого, мы просто не могли этого сделать. А после 60-70 минуты, когда в параллельном матче забили шведы, нам надо было оказывать давление на соперников, но нашей игре не хватало легкости, того класса и динамизма, который обычно у нас присутствует", - добавил он.

Специалист, который возглавляет сборную Германии с 2006 года, взял на себя ответственность за поражение. "Я могу взять на себя ответственность за результат", - заявил он.

Южнокорейские футболисты могли выйти в плей-офф только при условии, что в параллельном матче мексиканцы обыграли бы шведов, однако они уступили со счетом 0:3. В итоге в плей-офф из группы F вышли сборные Швеции и Мексики.