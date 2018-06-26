Тренер сборной Мексики Осорио испытал боль после поражения на ЧМ от шведов

Сборная Швеции одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио первые за много игр испытал боль после поражения, когда его команда уступила шведам в матче чемпионата мира на "Екатеринбург-Арене". Об этом журналистам рассказал сам Осорио.

Сборные Швеции и Мексики вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Швеции одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Забитыми мячами отметились Людвиг Аугустинссон, Андреас Гранквист и еще один мяч в свои ворота забил Эдсон Альварес.

"Мы квалифицировались, потому что выиграли у команд Германии и Южной Кореи, тем не менее чувствую определенную боль, впервые за много матчей", - сказал Осорио.

В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Шведы обошли мексиканцев по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.