Шакири вошел в стартовый состав сборной Швейцарии на матч ЧМ с командой Коста-Рики

Матч пройдет в Нижнем Новгороде в среду, начало - 21:00 мск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Полузащитник Джердан Шакири вошел в стартовый состав сборной Швейцарии на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Коста-Рики. Об этом сообщает пресс- служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полузащитник забил победный гол в предыдущей встрече с командой Сербии (2:1).