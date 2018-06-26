Шакири вошел в стартовый состав сборной Швейцарии на матч ЧМ с командой Коста-Рики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Полузащитник Джердан Шакири вошел в стартовый состав сборной Швейцарии на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Коста-Рики. Об этом сообщает пресс- служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Полузащитник забил победный гол в предыдущей встрече с командой Сербии (2:1).
Полностью стартовый состав сборной Швейцарии выглядит следующим образом: Янн Зоммер, Штефан Лихтштайнер, Мануэль Аканджи, Гранит Джака, Валон Бехрами, Рикардо Родригес, Блерим Джемайли, Фабиан Шер, Джердан Шакири, Брель Эмболо, Марио Гавранович.
В стартовый состав сборной Коста-Рики вошли: Кейлор Навас, Джонни Акоста, Джанкарло Гонсалес, Брайан Овьедо, Кристиан Гамбоа, Сельсо Борхес, Брайан Руис, Давид Гусман, Кендалл Уостон, Даниэль Колиндрес, Джоэль Кэмпбелл.
Матч пройдет в Нижнем Новгороде в среду, начало - 21:00 мск.