Лёв еще не решил, продолжит ли он работу в сборной Германии по футболу

Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, не смогла выйти в плей-офф турнира в России

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв пока не знает, продолжит ли он работать с национальной командой, которая впервые в истории немецкого футбола не вышла в плей-офф чемпионата мира. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча с командой Южной Кореи. Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, не смогла выйти в плей-офф турнира в России. Немцы заняли последнее, четвертое место в группе F, проиграв в заключительном туре группового этапа команде Южной Кореи со счетом 0:2 в Казани.

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