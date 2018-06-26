Лёв еще не решил, продолжит ли он работу в сборной Германии по футболу

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв пока не знает, продолжит ли он работать с национальной командой, которая впервые в истории немецкого футбола не вышла в плей-офф чемпионата мира. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча с командой Южной Кореи.
Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, не смогла выйти в плей-офф турнира в России. Немцы заняли последнее, четвертое место в группе F, проиграв в заключительном туре группового этапа команде Южной Кореи со счетом 0:2 в Казани.
"Сейчас сложно сказать что-то определенное, мне еще потребуется несколько часов, чтобы оправиться от шока, который я испытываю в связи с поражением в этом матче. У меня сложилось впечатление, что на игроков немного давило, что в параллельном матче шведы повели в счете. А что будет дальше, то я пока не готов говорить на эту тему, надо все спокойно обдумать. Сейчас уйдет несколько часов, чтобы отойти от этого поражения", - сказал Лёв, который возглавляет сборную Германии с 2006 года.
Южнокорейские футболисты также могли выйти в плей-офф только при условии, что в параллельном матче мексиканцы обыграют шведов, однако они проиграли со счетом 0:3.