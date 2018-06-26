Защитник Аугустинссон: шведские футболисты не ожидали, что выйдут из группы на ЧМ

В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в 1/8 финала чемпионата мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Швеции не ожидали, но не теряли веры в то, что выйдут из группы на чемпионате мира. Такое мнение высказал журналист защитник сборной Швеции Людвиг Аугустинссон.

Сборная Швеции одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Забитыми мячами отметились Людвиг Аугустинссон (50-я минута), Андреас Гранквист (62, с пенальти), еще один мяч в свои ворота забил Эдсон Альварес (74).

"Простите, я почти потерял голос. Я знал, что забью гол на чемпионате мира в России. Мы придерживались плана и заслужили такой результат. Мы не ожидали выхода из группы, но верили в это, мы показали, что все возможно", - сказал Аугустинссон.

Он добавил, что шведы не боятся соперника в 1/8 финала. "Если это бразильцы, то пусть будут бразильцы", - сказал он.

В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Шведы обошли мексиканцев по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.