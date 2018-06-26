Тренер: южнокорейские футболисты обыграли немцев на ЧМ из-за их самоуверенности

Встреча завершилась победой корейцев со счетом 2:0

Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, также не смогла выйти в плей-офф турнира в России. Немцы заняли последнее, четвертое место в группе F, уступив в заключительном туре группового этапа команде Южной Кореи со счетом 0:2.

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Южной Кореи сумели одержать победу над действующим чемпионом мира командой Германии благодаря тому, что учли излишнюю уверенность соперника в победе в очной встрече. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер южнокорейской команды Син Тхэ Ён.

"Я себя чувствую превосходно, но в то же время я опустошен. Вчера мы говорили о том, что у нас однопроцентный шанс выйти из группы, и я сказал своим игрокам бороться до конца. Германия - это лучшая сборная мира, она действующий чемпион и занимает первое место в рейтинге ФИФА. Они думали, что смогут нас победить, а я думал, что мы сможем воспользоваться этим. В итоге мы попали не в бровь, а в глаз", - сказал Син Тхэ Ён.

Южнокорейские футболисты могли выйти в плей-офф только при условии, что в параллельном матче мексиканцы обыграли бы шведов, однако они уступили со счетом 0:3. В итоге в плей-офф из группы F вышли сборные Швеции и Мексики.