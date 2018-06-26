Кимпембе: никто не может остановить Месси в одиночку, французы будут обороняться командой

Французы и аргентинцы встретятся в 1/8 финала чемпионата мира, встреча пройдет 30 июня в Казани

ИСТРА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Обороняться против нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси один в один невозможно, французам предстоит остановить его всей командой. Об этом сказал на пресс- конференции защитник французской сборной Преснель Кимпембе.

Французы и аргентинцы встретятся в 1/8 финала чемпионата мира, встреча пройдет 30 июня в Казани. Аргентинцы с трудом вышли из группы D, сыграв вничью с исландцами (1:1), уступив хорватам (0:3) и выиграв у нигерийцев (2:1) благодаря голу на последних минутах.

"Против аргентинцев будет очень сложный матч, потому что задета их честь. Нет никого, кто мог бы остановить Месси на поле один в один. Мы будем действовать с ним коллективно", - поделился Кимпембе.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.