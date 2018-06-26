Тренер Андерссон: сборная Швеции прибавила к матчу ЧМ с мексиканцами и победила

Сборная Швеции одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции прибавила в игровом плане к матчу чемпионата мира по футболу с мексиканцами, благодаря чему ей удалось победить. Об этом сообщил журналистам тренер шведской сборной Янн Андерссон.

Сборная Швеции одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Забитыми мячами отметились Людвиг Аугустинссон (50-я минута), Андреас Гранквист (62, с пенальти), еще один мяч в свои ворота забил Эдсон Альварес (74).

"Мы команда, мы делаем все, чтобы дать игрокам выиграть и пытаемся решать проблемы по мере поступления. Думаю, что мы подросли и победили", - сказал Андерссон.

Он отметил, что сборная Швеции начнет готовиться к 1/8 финала 28 июня, но сильно нагружать игроков пока не будут, так как им нужно восстановиться физически и психологически. "Это очень сложная работа, нас очень много, большое число работает за кулисами. Вся команда заслуживает одобрения и похвалы, мы фантастически поработали сегодня", - добавил Андерссон.

В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Шведы обошли мексиканцев по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.