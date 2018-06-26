Вратарь: южнокорейские футболисты после победы над немцами плакали из-за вылета с ЧМ

Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, также не смогла выйти в плей-офф турнира в России. Немцы заняли последнее, четвертое место в группе F

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Южной Кореи после победы над действующим чемпионом мира сборной Германии плакали по причине того, что они не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции заявил вратарь южнокорейской сборной Чо Хён У, который был признан лучшим игроком матча. Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, также не смогла выйти в плей-офф турнира в России. Немцы заняли последнее, четвертое место в группе F, уступив в заключительном туре группового этапа команде Южной Кореи со счетом 0:2.

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