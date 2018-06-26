Вратарь: южнокорейские футболисты после победы над немцами плакали из-за вылета с ЧМ

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Южной Кореи после победы над действующим чемпионом мира сборной Германии плакали по причине того, что они не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции заявил вратарь южнокорейской сборной Чо Хён У, который был признан лучшим игроком матча.
Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, также не смогла выйти в плей-офф турнира в России. Немцы заняли последнее, четвертое место в группе F, уступив в заключительном туре группового этапа команде Южной Кореи со счетом 0:2.
"Все футболисты выступали ради корейского народа, мы стали единой командой ради него, и уже только после матча мы узнали о результате другой встречи. Мы были очень разочарованы, поэтому некоторые игроки и плакали", - сказал Чо Хён У.
"Мы не знали счет параллельной игры, узнали его только после того, как игра завершилась", - подчеркнул он.
Южнокорейские футболисты могли выйти в плей-офф только при условии, что в параллельном матче мексиканцы обыграли бы шведов, однако они уступили со счетом 0:3.