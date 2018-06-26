Дайер: футболисты сборной Англии хорошо знают сильные и слабые стороны бельгийцев

В заключительном матче в группе G сборные Англии и Бельгии сыграют друг с другом 28 июня в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу хорошо знает сильные и слабые стороны команды Бельгии, англичане рассчитывают на победу в предстоящем матче группового этапа чемпионата мира - 2018. Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник сборной Англии Эрик Дайер.

Английская команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира и по количеству очков делит первую строчку со сборной Бельгии. В заключительном матче в группе G сборные Англии и Бельгии сыграют друг с другом 28 июня в Калининграде.

"В бельгийской команде много игроков из английской премьер-лиги, поэтому мы хорошо знакомы. Мы в курсе их сильных и слабых сторон. Возможно, это поможет нам добиться успеха в предстоящей игре", - добавил полузащитник.

"Мы стараемся не заглядывать вперед, не думаем о наши шансах на победу в чемпионате мира. Конечно, мы хотим выиграть и именно для этого мы приехали в Россию, - сказал Дайер. - Пока что нам следует думать матче против бельгийцев".