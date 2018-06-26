Студентка из Пятигорска отмечает выпускной с болельщиками перед игрой ЧМ Сербия - Бразилия

Возле стадиона девушка не упускала возможности остановить болельщиков из разных стран в шляпах и просила их отметить с ней важный день традиционным подкидыванием головных уборов в воздух

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Студентка из Пятигорска по имени Алина приехала в Москву, чтобы отметить свой выпускной с болельщиками перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Бразилии. Об этом Алина рассказала ТАСС.

"Я из Пятигорска и вчера закончила ПГУ [Пятигорский государственный университет], - рассказала Алина. - Так сложилось, что мне нужно было получить диплом на день раньше основного потока, который получает их сегодня. Вчера друг неожиданно предложил съездить на день в Москву потусоваться с болельщиками, и я решила, что таким образом этот важный момент [выпускной] станет еще ярче".

"Как отреагировали "однокашники"? Очень хорошо. Я обещала им прислать очень крутое видео отсюда. Да и основное празднование у нас только завтра вечером, так что я к ним успею", - также поделилась собеседница ТАСС.

Возле стадиона девушка не упускала возможности остановить болельщиков из разных стран в шляпах и просила их отметить с ней важный день традиционным подкидыванием головных уборов в воздух.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.