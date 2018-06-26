Колумбиец Агилар тренируется по индивидуальной программе перед игрой ЧМ с сенегальцами

Матч между сборными Сенегала и Колумбии пройдет 28 июня в Самаре, начало игры - 17:00 мск

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Колумбии Абель Агилар тренируется по индивидуальной программе в преддверии заключительного матча группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Сенегала, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч между сборными Сенегала и Колумбии пройдет 28 июня в Самаре, начало игры - 17:00 мск.