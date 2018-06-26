Колумбиец Агилар тренируется по индивидуальной программе перед игрой ЧМ с сенегальцами

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Колумбии Абель Агилар тренируется по индивидуальной программе в преддверии заключительного матча группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Сенегала, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Матч между сборными Сенегала и Колумбии пройдет 28 июня в Самаре, начало игры - 17:00 мск.
Тренировка колумбийских футболистов, как и занятия команды Колумбии, прошло на запасном поле "Самара-Арены". 33-летний полузащитник получил повреждение задней поверхности бедра в матче второго тура группового этапа против сборной Польши (3:0).
После двух туров сборная Колумбии набрала три очка, в активе сенегальцев четыре балла. В параллельном матче группы Н сыграют японцы (4) и поляки (0).