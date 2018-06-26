Навалка: сборная Польши считает заключительный матч на ЧМ против японцев игрой чести

Поляки не сумели набрать очков в двух турах группового этапа чемпионата мира и потеряли шансы на выход в плей-офф

ВОЛГОГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Польши относится к заключительному матчу на чемпионате мира по футболу против команды Японии как к игре чести. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер польской команды Адам Навалка.

Сборная Польши не сумела набрать очков в двух турах группового этапа чемпионата мира и потеряла шансы на выход в плей-офф.

"Мы проведем тренировку сегодня, также проведем небольшое занятие завтра, в день игры. Что касается результата, то мы отдаем себе отчет в том, что не оправдали надежд болельщиков. Тем не менее, мы будем играть ответственно, это будет игра чести и доблести для нас", - сказал Навалка.

Матч Польша - Япония пройдет 28 июня на "Волгоград- Арене", начало - 17:00 мск.