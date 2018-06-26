Тренер сборной Англии Саутгейт: стадион и поле в Калининграде выглядят превосходно

В заключительном матче группового этапа сборная Англии сыграет с командой Бельгии 28 июня в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Стадион и поле в Калининграде выглядит превосходно, и сборная Англии не провела на нем вечернюю тренировку лишь потому, что проводит занятия утром. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

В заключительном матче группового этапа сборная Англии сыграет с командой Бельгии 28 июня в Калининграде.

"Мы предпочитаем тренироваться по утрам, чтобы у футболистов было больше времени на восстановление. Поэтому мы не тренировались сегодня вечером в Калининграде, - сказал Саутгейт. - Но я знаю, что все стадионы в России находятся в отличном состоянии, все поля - превосходные. Не подумайте ничего плохого - в Калининграде потрясающий стадион".

Английская команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира и делит первую строчку со сборной Бельгии (по 6 очков).