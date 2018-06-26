Футболист сборной Швеции Аугустинссон признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с мексиканцами

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Швеции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Швеции Людвиг Аугустинссон признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Мексики. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборные Швеции и Мексики вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Швеции. Аугустинссон стал автором первого забитого мяча.

Сборные Швеции и Мексики заняли соответственно первое и второе места в группе F и вышли в 1/8 финала. Их соперники по первому раунду плей-офф определятся по итогам матчей третьего тура в группе E, которые пройдут позднее в среду.