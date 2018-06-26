Сборная Сенегала станцевала на тренировке в Самаре перед игрой ЧМ с колумбийцами

Матч между сборными Сенегала и Колумбии пройдет 28 июня

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Сенегала исполнили традиционный танец на тренировке перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира с командой Колумбии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч между сборными Сенегала и Колумбии пройдет 28 июня, начало игры - 17:00 мск.

В тренировочном занятии сенегальской команды, которое прошло на запасном поле "Самара-Арены", приняли участие все футболисты сборной.

После двух туров сборная Сенегала набрала четыре очка, в активе колумбийцев три балла. В параллельном матче группы Н сыграют японцы (4) и поляки (0).