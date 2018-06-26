Тренер: опасения многих англичан по поводу поездки в Россию на ЧМ-2018 не подтвердились

Сборные Англии и Бельгии уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира из группы G

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Опасения многих англичан по поводу поездки в Россию на чемпионат мира по футболу оказались необоснованными. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

"Мне кажется, что все опасения, которые были перед турниром, оказались необоснованными. Нас тепло встретили, горячо поддерживали местные болельщики. Думаю, такое отношение и должно было генерироваться у нас дома. Многие просто испугались приезжать в Россию", - отметил специалист.

Сборные Англии и Бельгии уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира из группы G. В заключительном матче группового турнира англичане сыграют с бельгийцами 28 июня в Калининграде. В нем решится, кто займет первое место в квартете.

"Мы довольны тем, как мы выступаем на этом чемпионате мира, - сказал Саутгейт. - Но нам есть куда расти, есть аспекты, которые нужно улучшить".

Саутгейт также выразил удовлетворение, что предстоящий матч посетит бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. "Мы общались с Бекхэмом перед тем, как отравиться в Россию, он пожелал нам удачи. Приятно, что Дэвид приедет в Калининград", - заключил тренер.