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Подростки местных детских футбольных клубов стали подающими мячи на матчах ЧМ в Волгограде
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Отбор подающих мячи проводился среди участников из регионов городов чемпионата мира

ВОЛГОГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Игроки старших групп лучших команд Волгоградской области по итогам соревнований "Кожаный мяч - Кубок Coca-Cola" (13-17 лет) стали подающими мячи на матчах чемпионата мира по футболу, которые состоялись в Волгограде. Об этом в среду сообщили в пресс- службе компании Coca-Cola - официального спонсора Международной федерации футбола (ФИФА).

"Юные футболисты из детско-юношеских команд "Бригантина" и "Темп" (обе - Волгоград) и команды "Сок" города Дубовки Волгоградской области уже стали причастными к футбольной истории - они подавали мячи на матчах Тунис - Англия, Нигерия - Исландия и Египет - Саудовская Аравия, которые ранее прошли на "Волгоград-Арене". А вот юным спортсменам из команды "СК Вымпел" Октябрьского района Волгоградской области предстоит выйти на поле в четверг - они станут подающими мячи во время матча Япония - Польша, который состоится в Волгограде 28 июня", - сказано в сообщении компании.

Отбор подающих мячи проводился среди участников из регионов городов чемпионата мира: Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Ростова-на-Дону, Саранска, Самары и Сочи. Ребят для этой ответственной роли выбрали их тренеры. В состав каждой группы подающих мячи входят от 12 до 14 человек. Перед каждой игрой ЧМ для ребят проводят тренинги под руководством тренеров ФИФА и сотрудников Coca-Cola, которые помогают им подготовиться к одному из самых ярких моментов в их жизни.

"Coca-Cola уже много лет поддерживает молодежный футбол в России, и мы убеждены, что чемпионат мира по футболу оставит после себя ощутимый вклад в развитие детско- юношеского спорта. Уникальный опыт и эмоции, которые ребята со всей страны получат на матчах самого масштабного футбольного события планеты, станут для них источником вдохновения на достижение новых спортивных высот. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы каждый из ребят смог почувствовать себя частью этого исторического для России события",- приводит пресс-служба слова генерального директора проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу Микаэля Вине.

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